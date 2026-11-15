Soudan du Sud : les élections nationales reportées à février dans un contexte de violence

Au Soudan du Sud, la commission électorale a annoncé, samedi, un nouveau report des élections générales. Initialement prévues le 22 décembre, les premières élections dans le plus jeune pays du continent auront lieu le 11 février.

L'autorité électorale invoque des contraintes logistiques, alors que depuis le 14 novembre, les habitants s’inscrivent sur les listes électorales.

''La Commission tient à saisir cette occasion pour préciser que l’ajustement du calendrier électoral ne doit pas être interprété à tort comme une discussion visant à abandonner ou à annuler les élections. Au contraire, cet ajustement a pour but de donner à la Commission davantage de temps pour mener à bien les activités en suspens dans le cadre des processus électoraux.'', a déclaré Josephine Achiro, porte-parole de la Commission électorale nationale du Soudan du Sud.

Un processus électoral dans un contexte de violence croissante, de luttes politiques entre le président Salva Kiir et son vice-président destitué, Riek Machar, accusé de trahison et de meurtre en 2025. Le président de la Commission nationale électorale appelle à la décrispation.

''Encore une fois, j’en appelle aux candidats politiques : ne recourez pas à la violence, s’adressez à l’esprit, au cœur et à l’âme de nos mères et du peuple du Soudan du Sud. Faites appel à eux, priez nos mères : si vous voulez être le dirigeant que nos citoyens souhaitent, cela se produira. Mais pas par la violence, pas par les balles, uniquement par les bulletins de vote.'', a déclaré Gabriel Bol Deng Majok.

Au Soudan du Sud, les élections ont été reportées à plusieurs reprises et le gouvernement n’a pratiquement mis en œuvre aucune des dispositions de l’accord de paix de 2018.