Espagne : 120 000 manifestants bravent la pluie pour leur pouvoir d'achat

Sous une pluie battante, des dizaines de milliers de personnes ont envahi le centre de Madrid, brandissant des pancartes en forme de maisons et scandant : « Nous n'avons plus de toit ». Les images aériennes témoignent d'une marée de parapluies paralysant les grands axes de la capitale, où la préfecture estime la participation à environ 120 000 manifestants. À l'initiative des syndicats UGT et CCOO et des collectifs de locataires, cette première grève générale depuis 2012 vise la dégradation des services publics, la stagnation des salaires et la flambée des loyers. Une exaspération sociale attisée par l'expulsion retentissante, en septembre dernier, d'une retraitée madrilène de 87 ans. Si les centrales syndicales revendiquent une forte mobilisation dans l'industrie et les zones portuaires, l’organisation patronale CEOE relativise l'impact économique du débrayage. Des cortèges ont battu le pavé dans plusieurs métropoles espagnoles, s'inscrivant dans une vague européenne de protestations sur le pouvoir d'achat observée au Portugal, en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne. À moins de trois semaines des élections législatives anticipées du 29 novembre, cette démonstration de force installe définitivement la crise du logement au cœur du débat électoral.