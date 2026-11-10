Sénégal : le naufrage d’une pirogue endeuille des familles

Au Sénégal, le naufrage d’une pirogue survenu vendredi au large des côtes a plongé plusieurs familles dans le deuil. Les corps de 39 victimes ont été retrouvés sur les plages aux environs de Lompoul, tandis que les proches des passagers attendaient encore des nouvelles de leurs disparus.

À la douleur de la perte s’ajoute le poids des conséquences économiques. Pour de nombreux foyers, les jeunes hommes qui ont péri dans le naufrage représentaient une source essentielle de revenus et contribuaient aux dépenses quotidiennes de leurs familles.

Ibrahima Diaw, 75 ans, a appris avec stupeur que son fils figurait parmi les victimes. « J’ai entendu comme tout le monde qu’une pirogue avait chaviré. Ce n’est que par la suite que j’ai appris que mon fils était à bord », témoigne-t-il. Le septuagénaire explique avoir eu du mal à croire à sa disparition, son fils ne lui ayant jamais parlé de son projet de départ.

Djiby Sogue, 52 ans, a quant à lui perdu deux fils dans le naufrage. Ces derniers constituaient, selon lui, le principal soutien financier du foyer. « Ils étaient mon seul espoir. C’étaient eux qui trouvaient les moyens de m’aider à couvrir nos dépenses quotidiennes », confie-t-il, évoquant deux piliers familiaux qui assuraient la subsistance de leurs proches.

Cette tragédie fait également naître de nouvelles inquiétudes pour les familles dont d’autres enfants envisagent encore de tenter la traversée. Djiby Sogue affirme vouloir dissuader ses deux fils survivants de suivre la même voie. Il reconnaît toutefois qu’il ne s’opposerait pas à leur départ s’ils pouvaient obtenir un visa de travail et partir légalement à l’étranger.