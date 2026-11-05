Espagne : le gardien équatoguinéen traumatisé par la mort de Jésus de Miguel

Après le drame qui a coûté la vie au footballeur Jesús de Miguel, le gardien impliqué dans l'accident, Jesús Owono, s'est exprimé.

Dans un communiqué publié mercredi par son club, le FC Andorre, il a exprimé sa profonde douleur depuis l'accident, évoquant les jours les plus difficiles de sa vie. Il a également présenté ses excuses et adressé ses condoléances à la famille de Jesús de Miguel.

Lundi dernier, lors d'un match de deuxième division espagnole entre Tenerife et le FC Andorre, Jesús de Miguel a été violemment percuté par le gardien adverse, Jesús Owono, sorti de sa surface pour intercepter le ballon. Grièvement blessé, l'attaquant a succombé à ses blessures dans la nuit. Il était âgé de 30 ans.

Ce drame a profondément bouleversé les deux clubs et relance les interrogations sur les risques auxquels sont exposés les joueurs sur un terrain de football. Une enquête devra notamment déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir si la responsabilité du gardien peut être engagée sur le plan pénal ou sportif.

Le club de Tenerife, qui a décrété six jours de deuil, prévoit de rendre hommage à Jesús de Miguel dans son stade, samedi 7 novembre, en présence de ses supporters.