RDC : à Bunia, la lutte contre Ebola s'organise dans les écoles

Une campagne de sensibilisation à Ebola dans une école de Bunia, en Ituri, en République démocratique du Congo. Sur le terrain, le ministère de la Santé, l'UNICEF et le CDC Afrique sont à pied d’œuvre.

Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par le virus, qui poursuit sa progression six mois après la déclaration de la 17e épidémie.

Selon l’UNICEF, les enfants représentaient 35 % des décès liés à Ebola en RDC au 4 novembre. D'où l'intérêt de la sensibilisation aux risques de transmission du virus Ebola dans les écoles.

''Nous avons vraiment apprécié cette campagne de sensibilisation, car les élèves se sont montrés très impliqués. Ils ont posé des questions. Je pense que cette campagne de sensibilisation contribuera à ce que notre école ne soit pas touchée par cette épidémie.'', explique César Muhila, directeur d’une école de Bunia.

Le jeu en vaut la chandelle, alors qu'environ 40 établissements scolaires congolais ont été touchés par Ebola, selon les données du ministère congolais de la Santé, la promiscuité dans les écoles pouvant faciliter la circulation du virus.

''Une quarantaine d’écoles ont signalé des cas de maladie à virus Ebola (MVE), et dans l’une d’entre elles, un enseignant est décédé des suites de la MVE. C’est pourquoi nous avons décidé qu’il fallait trouver un moyen de renforcer encore davantage la sensibilisation.'', affirme Francine Nabintu, membre du service « Risques et engagement communautaire » du ministère congolais de la Santé.

Faire feu de tout bois, alors que le virus Bundibugyo, responsable de l'épidémie actuelle, a déjà coûté la vie à plus de 5 000 personnes pour 11 200 cas confirmés, ce qui constitue la flambée la plus meurtrière qu'ait connue la République démocratique du Congo. Il n'existe ni traitement ni vaccin contre cette souche du virus Ebola.