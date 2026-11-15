Royaume-Uni : à Londres, même les Pères Noël retournent à l'école

À l'approche de Noël, des dizaines de Pères Noël ont troqué leurs fauteuils de velours contre des pupitres d'écoliers. Réunis pour une formation organisée par la Santa School, ces professionnels de la magie de Noël apprennent à souhaiter de joyeuses fêtes en langue des signes, à reconnaître les jouets les plus populaires du moment et à répondre aux questions parfois déroutantes des enfants. Créée en 1999 par l'entreprise britannique Ministry of Fun, cette école forme depuis 28 ans des Pères Noël destinés à accueillir les familles dans les centres commerciaux, les grands magasins et les attractions festives. Mais derrière les costumes rouges et les barbes blanches, le métier exige aussi beaucoup de délicatesse. Les participants apprennent notamment à réagir lorsqu'un enfant formule un souhait impossible à exaucer, comme la réconciliation de ses parents séparés ou la guérison d'un proche malade. La formation s'accompagne également d'une présentation du rapport annuel State of Santa, consacré à l'évolution des traditions de Noël. Selon cette étude commandée par Ministry of Fun, les réservations de Mères Noël ont augmenté de 32 %, tandis que 60 % des enfants continuent d'envoyer de véritables lettres au Père Noël. Les traditionnelles tartelettes aux fruits secs, les mince pies, restent la gourmandise préférée à lui laisser le soir du réveillon, présentes dans 77 % des foyers interrogés. Le kombucha fait toutefois une apparition remarquée, avec 2 % des tables. Autre chiffre révélateur : une rencontre avec le Père Noël dure en moyenne trois minutes et 45 secondes. Un laps de temps très court pendant lequel ces professionnels doivent gagner la confiance des enfants, s'adapter à leur personnalité et préserver toute la magie de Noël.