Iran : des femmes formées au maniement des armes pour défendre le pays

L'Iran a inauguré à Téhéran, son premier centre de formation réservée à la couche féminine cadre de son initiative ''Janfada'', ou ''Sacrifice pour l’Iran''.

Au centre, les femmes reçoivent une formation au combat urbain, au maniement des armes, à l’escalade à la corde et à l’utilisation des mortiers.

''Je suis ici, tout d’abord, parce que je crois que je dois défendre ma patrie. Ensuite, je veux être capable de défendre mon quartier, mon pays, ma ville et l’endroit où je vis. Ainsi, si les hommes partent au front et que la ville se retrouve vide, les femmes pourront se défendre elles-mêmes.'', raconte Faeze, participante au centre de formation.

Cette campagne nationale a vu le jour après le début de la guerre contre les États-Unis et Israël en février, encourageant les Iraniens à se porter volontaires pour soutenir le pays. Les autorités iraniennes ont déclaré que plus de 30 millions de personnes s’étaient inscrites, dont près de la moitié sont des femmes.

'' Ici, nos femmes reçoivent une formation aux armes en général, aux armes de poing, à la lutte contre les incendies, aux techniques de sauvetage et à d’autres techniques de sauvetage, ainsi qu’à l’aide civile.'', Sudabeh Akbari, responsable de l’Organisation des femmes Basij du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) de la région du Grand Téhéran.

Un officier du Grand Téhéran, a déclaré que la participation du public constituait une source de force essentielle pour l’Iran. Les femmes aussi sont désormais à la manœuvre.