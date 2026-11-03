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Football : l'attaquant du CD Tenerife Jesús de Miguel meurt à l'âge de 30 ans

L'attaquant du CD Tenerife, Jesús de Miguel, est évacué sur une civière à Santa Cruz de Tenerife, Espagne, le 2 novembre 2026   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

L'attaquant du Tenerife, Jesús de Miguel, est décédé à l'âge de 30 ans des suites d'un arrêt cardiaque survenu après un choc sur le terrain lors d'un match de deuxième division espagnole, a confirmé mardi son club.

Lundi, alors qu’il tentait de récupérer le ballon près du milieu de terrain, De Miguel a été percuté à la poitrine par le gardien andorran Jesús Owono.

La collision s’est produite pendant le temps additionnel à l’Estadio Heliodoro Rodríguez López, alors que le score était de 2-2. Owono a reçu un carton rouge direct pour cet incident, et le match a été arrêté.

De Miguel est d’abord tombé à genoux, se tenant le torse, avant de s’effondrer sur le dos. Les joueurs des deux équipes ont immédiatement appelé les secours, tandis que le personnel médical se précipitait sur le terrain pour lui porter secours.

Il a été pris en charge pendant plus de cinq minutes avant d’être transporté en ambulance vers un hôpital.

Tenerife avait dans un premier temps indiqué que son état était stable malgré la gravité de ses blessures et qu’il avait été admis en soins intensifs. Cependant, le club a annoncé mardi que De Miguel était décédé à 8 heures du matin.

Né à Madrid en 1996, De Miguel a fait ses débuts professionnels avec le Leganés B en 2015, avant d’évoluer dans plusieurs clubs de divisions inférieures en Espagne. Il a rejoint Tenerife en provenance de Castellón avant la saison 2025-2026 et a inscrit 11 buts la saison dernière.

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