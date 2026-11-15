Haïti : des habitants saluent l'avancée des soldats salvadoriens

Les Haïtiens saluent l'aide du Salvador dans la lutte contre les gangs qui écument des pans entiers de leur pays.

Un contingent de 2 000 soldats déployés par le président salvadorien Nayib Bukele tente d'inverser la tendance.

Ces militaires ont repris le contrôle du principal stade de Port-au-Prince, qui était sous l’emprise des gangs depuis deux ans, et y établiront leur base opérationnelle.

Le déploiement a été ordonné afin de secourir quatre soldats salvadoriens portés disparus après une embuscade le 18 octobre à Port-au-Prince.

L'avancée de cette force sur le terrain est appréciée, au regard des exactions commises par les gangs en Haïti.

''Haïti est notre pays, nous n’avons nulle part ailleurs où aller. Nous devons pouvoir y vivre. Nous sommes Haïtiens, nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas en guerre contre un autre pays, ce sont nos propres compatriotes haïtiens. Si Bukele le souhaite, Jésus parlera à son cœur et il nous rendra notre pays.'', affirme Venet Demogene, habitant de Port-au-prince.

Après la prise de contrôle du stade de la capitale, le président salvadorien a déclaré que ses soldats lanceraient une offensive et a exhorté les membres des gangs à quitter la zone. Malgré les réserves exprimées par les États-Unis et certaines organisations internationales.