Sénégal : des images montrent l'épave de la pirogue échouée, qui a fait 39 morts

Le bilan du naufrage d'une embarcation de migrants au large de Lompoul, au Sénégal, s'est alourdi à 39 morts après la découverte de quatre nouveaux corps. Partie de Saint-Louis à destination des îles Canaries, la pirogue en bois a chaviré vendredi. Des images montrent l'épave du bateau brisée en deux sur la plage. Après trois jours de recherches, les secours n'ont signalé qu'un seul survivant, tandis que le nombre total de passagers reste inconnu. La plupart des victimes étaient des jeunes de la région. Selon la gouverneure Ndeye Nguenar Mbodj, plus de 20 corps ont été identifiés et remis aux familles, et quatre dépouilles décomposées ont dû être inhumées sur place. Une enquête judiciaire a été ouverte sur ce drame, qui rappelle une nouvelle fois les risques mortels de la route migratoire atlantique.