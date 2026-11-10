Espagne : funérailles nationales à Tolède pour les 69 victimes du crash

Près de deux semaines après l'un des déraillements les plus meurtriers du siècle en Europe, le couple royal s'est joint aux familles des victimes en la cathédrale du XIIIe siècle de Tolède pour un ultime hommage. Dans le chœur de l'église, 69 bougies, une pour chacune des victimes de la collision ferroviaire du 28 octobre entre un train Renfe et une rame Iryo à l'arrêt, illuminaient une sculpture du Christ datant du XVIe siècle, spécialement acheminée depuis Urda. Le drame ferroviaire d'Urda, deuxième accident mortel de l'année sur le réseau à grande vitesse espagnol, a provoqué la démission du ministre des Transports et du chef des infrastructures. Parallèlement aux investigations techniques, le Parquet européen enquête sur une possible fraude aux financements européens consacrés à la sécurité de la ligne. En invoquant son refus traditionnel de participer aux célébrations religieuses, Pedro Sánchez a choisi d'être absent de la messe funèbre. Une ligne de conduite laïque que ses opposants ont immédiatement qualifiée de prétexte, l'accusant de chercher à esquiver la vindicte populaire et le désarroi des familles à un moment charnière de la campagne électorale. Alors que les élections générales sont fixées au 29 novembre, le drame intensifie la crise politique autour de l'exécutif, tandis que le trafic ferroviaire demeure fortement perturbé par un débrayage des conducteurs.