Cap-Vert : jour d'élection présidentielle, José Maria Neves brigue un second mandat

Près de 420 000 Capverdiens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau président. Le sortant José Maria Neves est candidat à sa propre succession.

Il était face à plusieurs adversaires Joana Rosa Amado, première femme à briguer la magistrature suprême dans l'archipel.

Le scrutin est suivi par environ 150 observateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de l’Union africaine et de l’Union européenne.

Le Cap-Vert est considéré comme un modèle de stabilité démocratique dans une région ouest-africaine abonnée aux coups d'État. Il dispose d’un système semi-présidentiel dans lequel le pouvoir exécutif est dominé par le Premier ministre.

Selon l’indice 2026 de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance mondiale, le Cap-Vert se classe troisième sur 54 pays en Afrique.

L'archipel est situé dans l’océan Atlantique à environ 600 kilomètres (375 miles) au large des côtes du Sénégal.