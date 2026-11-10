Grèce : 14 migrants morts retrouvés sur une embarcation au large de la Crète

Une nouvelle tragédie migratoire a frappé la Méditerranée. Les autorités grecques ont annoncé la découverte de 14 corps à bord d’une embarcation de migrants retrouvée lundi au large de l’île de Crète.

Le bateau a été repéré tôt dans la matinée à environ 28 kilomètres au sud de l’île. Les garde-côtes ont d’abord retrouvé 12 corps à bord, tandis que 18 autres personnes ont été secourues par un cargo battant pavillon marocain. Transportés en Crète, l’un des rescapés est décédé par la suite dans un centre de santé, portant le bilan à 14 victimes.

Pour l’heure, les autorités ne disposent d’aucune information sur l’identité ou la nationalité des personnes présentes à bord. Les causes exactes des décès restent également inconnues.

Dans le même secteur, les garde-côtes grecs ont secouru plus de 180 autres migrants répartis sur trois embarcations. Ces bateaux, repérés notamment grâce à des avions et des drones de l’agence européenne Frontex, effectuaient eux aussi une traversée depuis l’Afrique du Nord vers la Crète.

Ces derniers mois, la route maritime reliant la Libye à la Crète est devenue l’un des principaux itinéraires migratoires vers l’Europe. Des milliers de personnes tentent chaque année cette traversée dangereuse pour fuir les conflits, la pauvreté ou l’instabilité dans plusieurs régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie.

Selon Frontex, la Méditerranée orientale reste en 2026 la route la plus fréquentée par les migrants cherchant à entrer dans l’Union européenne, malgré une baisse globale des passages irréguliers aux frontières européennes.