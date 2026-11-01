Togo : sur le sable de Lomé, le sambo veut séduire de nouveaux pratiquants

Sur la plage de Lomé, les combats se déroulent sur le sable. Le sambo, un sport de combat né en Union soviétique, tente de trouver sa place au Togo à travers des démonstrations et des compétitions destinées à mieux faire connaître cette discipline.

Pour Anthony Yao Sodjinê, pratiquant togolais, cette discipline représente un nouveau défi sportif. Ancien judoka, il a choisi de se tourner vers le sambo pour se mesurer à une autre forme de combat.

« Avant, j’étais judoka. J’ai décidé de pratiquer le sambo pour me tester, voir ce que ça allait donner dans la vie », explique-t-il.

En trois ans de pratique, Anthony a déjà participé à quatre compétitions africaines. Son parcours s’inscrit dans une dynamique de coopération sportive entre le Togo et la Russie, pays d’origine du sambo.

Les pratiquants espèrent notamment bénéficier de formations et de stages en Russie pour renforcer leur niveau et développer la discipline au niveau national.

« Cette initiative peut nous permettre d’obtenir des bourses pour nous rendre en Russie, afin de suivre des formations destinées aux athlètes, aux entraîneurs et à tous les pratiquants », souligne Anthony Yao Sodjinê.

Depuis juin 2024, la Fédération togolaise de sambo organise régulièrement des démonstrations sur le littoral de Lomé. La première édition de la Coupe Africa Initiative s’inscrit dans cette volonté de promouvoir ce sport encore peu connu du grand public.

Pour les organisateurs, l’objectif est aussi de renforcer les échanges culturels et sportifs entre le Togo et la Russie. En avril 2023, les deux pays avaient signé un protocole d’accord portant notamment sur le sport scolaire, les infrastructures et la formation.

« Notre mission ici est de développer ce type de sport au Togo, dans le cadre d’échanges culturels et sportifs, ainsi que d’échanges de formations », explique un représentant d’Africa Initiative.

Encore discret sur la scène sportive africaine, le sambo cherche désormais à séduire de nouveaux adeptes au Togo et à s’imposer parmi les disciplines de combat pratiquées dans le pays.