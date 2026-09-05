L'ONU adopte une nouvelle carte du monde plus proche de la réalité

"Un moment historique pour l’Afrique", c’est ainsi que le Togo qualifie l’adoption, vendredi par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution consacrée à une représentation plus fidèle des superficies terrestres sur les cartes du monde.

Ce vote marque l’aboutissement de la Campagne "Correct the Map". Menée par le Togo au nom de l’Afrique, elle visait à promouvoir l’utilisation de projections cartographiques, notamment Equal Earth, au détriment de la projection Mercator qui ne reflète pas les dimensions réelles des continents.

"Cette adoption intervient à un moment historique pour l’Afrique et pour le monde. Elle affirme la nécessité d’une représentation plus précise, plus équilibrée et plus fidèle sur le plan géographique de notre planète. Une carte est certes un outil technique, mais c’est aussi un instrument de connaissance et de représentation qui façonne la manière dont les peuples et les continents se perçoivent eux-mêmes. Certaines projections utilisées depuis des siècles et des décennies représentent l’Afrique et toutes les régions du monde d’une manière qui ne reflète pas leur superficie réelle. Corriger la carte, c’est donc aussi corriger une perception. Corriger la carte, c’est redonner aux continents, dans l’esprit des gens, la réalité de leurs véritables dimensions", a déclaré Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo.

L’Union africaine a aussi salué la résolution qui mettra fin à la représentation visuelle "déformée" du continent. Les États-Unis ont voté contre l'adoption de ce texte.