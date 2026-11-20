La Police nationale d’Haïti (PNH) a annoncé avoir tué 34 membres présumés d’un gang lors d’une opération menée jeudi 19 novembre dans le quartier de Martissant, à l’ouest de Port-au-Prince. L’intervention visait une base attribuée à Ti Lapli, l’un des chefs de gangs implantés dans la zone.

Selon les autorités policières, l’offensive a été conduite avec le concours de Vectus Global, une société de sécurité privée fondée par Erik Prince, ancien membre des forces spéciales de la marine américaine et fondateur de Blackwater. Des tirs nourris et des explosions, notamment provoquées par des drones explosifs selon des médias locaux, ont été signalés dans le secteur.

Cette opération constitue une offensive d’envergure inédite à Martissant depuis cinq ans, période durant laquelle les groupes armés ont progressivement consolidé leur emprise sur ce corridor stratégique reliant la capitale aux régions occidentales et méridionales du pays.

Parallèlement, la Force de répression des gangs (FRG), soutenue par les Nations unies, affirme avoir intensifié ses interventions dans plusieurs zones sensibles, notamment à Tabarre, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ainsi que dans le département de l’Artibonite. Dans un message publié jeudi sur le réseau social X, elle a annoncé une nouvelle phase opérationnelle destinée à accentuer la pression sur les réseaux criminels, démanteler leurs bastions et empêcher leur réimplantation.

L’offensive contre les groupes armés bénéficie également de l’appui de quelque 2 500 soldats salvadoriens, déployés en Haïti à la fin du mois d’octobre à la suite de la disparition de quatre de leurs compatriotes après une attaque survenue le 18 octobre dans la capitale. Sur instruction du président Nayib Bukele, ces militaires ont notamment ciblé les résidences de deux chefs de gangs parmi les plus influents du pays, Jeff et Lanmò San Jou. Aucun des deux n’a été tué.

Mercredi, le président salvadorien avait annoncé la destruction d’une autre résidence appartenant à un chef de gang, après une première opération menée contre le quartier général de 400 Mawozo, l’une des principales organisations criminelles haïtiennes.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les violences armées ont fait 4 595 morts et 2 050 blessés en Haïti entre janvier et octobre.