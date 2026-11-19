Le président Donald Trump a rencontré jeudi son homologue chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine lors d’une réunion trilatérale historique en marge du sommet de l’APEC.

Trump a présenté sa rencontre avec Xi et Poutine — deux des principaux rivaux des États-Unis — comme une occasion de définir des règles pour le contrôle des armes nucléaires et d’amorcer la résolution des conflits en Ukraine et en Iran.

"Nous avons tous les trois beaucoup de choses à discuter, et nous avons déjà longuement échangé. En tant que présidents des trois plus grands pays du monde, nous avons la responsabilité particulière d’entretenir un dialogue ouvert, respectueux et productif sur des questions qui touchent non seulement nos peuples, mais la planète entière. Trop souvent, les dirigeants du passé ont évité de dialoguer avec les nations avec lesquelles ils avaient des désaccords, et nous pensons exactement le contraire. Nous en sommes d’ailleurs convaincus. Mais aucun problème n’a jamais été résolu par l’ancienne approche consistant à refuser d’en parler. Ainsi, aucune paix n’a jamais été forgée en refusant les occasions de dialogue et d’échange. Ensemble, nous choisissons une voie différente", a indiquéDonald Trump, président des États-Unis.

Avant le début de la réunion tripartite jeudi après-midi, le président américain a eu un entretien en tête-à-tête avec Xi Jinping — leur troisième rencontre importante cette année — juste avant la réunion trilatérale. Le président américain a salué leur amitié et leur intérêt commun pour le transit du pétrole par le détroit d’Ormuz, devenu un lieu clé des attaques dans le cadre de la guerre en Iran.

Le président Donald Trump a également ajouté à son programme de jeudi un entretien séparé avec Vladimir Poutine, marquant ainsi la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis leurs discussions en Alaska l’année dernière, qui n’avaient pas abouti à un accord visant à apaiser la guerre menée par la Russie en Ukraine.