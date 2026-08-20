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Togo : RSF exige la libération de deux journalistes français

The general director of medical charity, Medecins Sans Frontieres, Christopher Stokes, talk to journalists during a press conference at their office, Afghanistan, Oct. 8, 2015   -  
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AP Photos/Massoud Hossaini
By Ali Bamba

avec AFP

Togo

Reporters sans frontières (RSF) demande la libération immédiate de deux réalisateurs français arrêtés au Togo fin juillet. Gaël Mocaër et Sebastian Perez-Pezzani, qui réalisaient un documentaire pour une émission de France Télévisions, sont détenus à Lomé depuis leur interpellation dans le nord du pays.

Selon RSF, les deux cinéastes « ne faisaient rien d’illégal » et exerçaient simplement leur métier en documentant le quotidien des Togolais. L’organisation de défense de la liberté de la presse estime que leur détention constitue une procédure injustifiée et disproportionnée.

Les autorités togolaises indiquent, de leur côté, que les deux hommes auraient été arrêtés dans le cadre d’une procédure judiciaire liée aux conditions de leur activité sur le territoire. La Haute Autorité de la communication affirme ne pas avoir reçu de demande d’accréditation pour leur tournage.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour les médias internationaux au Togo. RSF rappelle notamment la suspension des diffusions de RFI et de France 24 dans le pays, ainsi que les difficultés croissantes rencontrées par certains journalistes étrangers.

Pour l’organisation, l’enjeu dépasse le cas des deux réalisateurs : il concerne la liberté d’informer et les conditions d’exercice du journalisme au Togo.

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