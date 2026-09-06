Togo : la pierre blanche vaudou augure une année prospère

Le Togo peut se frotter les mains. Le pays d’Afrique de l’Ouest connaîtra ‘’ une année de prospérité’’ selon la pierre sacrée blanche vaudou.

Cette révélation, la 363e de la pierre sacrée, a été annoncée lors de la fête annuelle de l’Epe-Ekpe ou Ekpessosso, qui se tient en septembre et marque le début de la nouvelle année ancestrale pour le peuple Guin.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Glidji-Kpodji, près de la ville d’Aneho, dans le sud du pays pour la circonstance.

'' Ekpe Sosso signifie “la prise de la pierre sacrée”. Cette Pierre, qui transmet le message de l’avenir, explique comment vivre l’avenir. C’est la pierre qui détermine comment nos grands-parents vont vivre l’avenir. '', explique Wlomo Nomo Combietey VIII Nii Labite, gardien de la forêt sacrée.

Les fidèles attendent avec impatience l’apparition de la pierre, dont la couleur, qui varie d’une année à l’autre, est interprétée comme un signe de ce que les douze mois à venir leur réserveront.

''La pierre, de couleur blanche, annonce une année de pureté, de paix et de prospérité. Elle recommande de faire des offrandes aux jumeaux et aux personnes vulnérables, et d’éviter les querelles et la violence domestique, en particulier la violence à l’égard des femmes'', raconte Afanou Tata Amim, prêtre vaudou.

Vêtus de pagnes blancs et parés de plusieurs colliers de perles, les fidèles chantent et dansent pendant des heures, certains entrant dans un état de transe. Au grand bonheur des touristes.

'' Honnêtement, c’est magnifique, ça reflète bien le Togo. Les Togolais adorent faire la fête et, surtout, ils aiment préserver leur culture et leurs traditions ancestrales ; je trouve ça merveilleux. Franchement, c’est tout simplement magnifique. Aujourd’hui, les tenues sont vraiment, vraiment superbes, les femmes sont magnifiques, le blanc est à l’honneur, les perles sont magnifiques, tout est somptueux, j’adore ça.'', affirme Massilia Sarah, touriste marocaine.

Un rite incontournable qui remonte à 1663 et qui a été instauré par des colons venus de l’ancienne Côte-de-l’Or, l’actuel Ghana.