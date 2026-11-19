Donald Trump et Vladimir Poutine ont tenu jeudi 19 novembre une rencontre bilatérale à Shenzhen, dans le sud de la Chine, avant le sommet trilatéral avec Xi Jinping. Cet entretien, organisé en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), est le premier entre les deux dirigeants depuis août 2025, en Alaska.

À l'ouverture de leur échange, le président américain a qualifié Vladimir Poutine d'« ami ». « Nous entretenons d'excellentes relations depuis de nombreuses années, nous nous connaissons depuis longtemps et je pense que beaucoup de choses formidables peuvent en découler », a-t-il déclaré.

La réunion entre les trois dirigeants était prévue vers 14 h 30, heure locale, dans une villa de Shenzhen. Elle devait être précédée d'un entretien bilatéral entre Donald Trump et Xi Jinping.

La guerre en Ukraine doit figurer parmi les sujets abordés. Le Kremlin a indiqué que l'ordre du jour n'était pas définitivement arrêté, tout en estimant que les dirigeants ne pourraient guère éviter d'évoquer le conflit, qui approche de sa cinquième année.

La Maison-Blanche a également annoncé que la prolifération nucléaire et la guerre au Moyen-Orient seraient au programme des discussions.

Le désarmement nucléaire intervient alors que le traité américano-russe sur les armes atomiques a expiré en février. Donald Trump a déclaré que les États-Unis disposaient d'environ 4 000 armes nucléaires, contre 3 800 pour la Russie et entre 400 et 500 pour la Chine. Pékin estime que Washington et Moscou doivent réduire leurs arsenaux avant d'engager des négociations sur le sien.

Les relations commerciales et l'intelligence artificielle doivent également être abordées lors de l'entretien entre Donald Trump et Xi Jinping.

Devant les dirigeants de l'APEC, le président américain a réaffirmé son opposition à « toute forme de réglementation mondialiste » de l'intelligence artificielle. Xi Jinping défend, de son côté, le principe d'un contrôle humain permanent de cette technologie.