Donald Trump et Vladimir Poutine hôtes du président chinois Xi Jinping réuniront jeudi à Shenzen en Chine, lors d'un sommet tripartite.

Quels seront les sujets au menu de ce rendez-vous '' inédit '' ?

La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait sans nul douter figurer au menu de la rencontre. Donald Trump multipliant des initiatives pour mettre fin à cette guerre qui a débuté en 2022.

De même que la limitation, des armes nucléaires et de l'intelligence artificielle. Si l'IA peut stimuler une croissance économique plus rapide, elle n'est pas cependant sans revers. Et pour cause, l'essor de cette technologie peut représenter des risques en matière de sécurité notamment si elle venait d'échapper au contrôle de l'homme.

Autre centre d'intérêt, les droits de douane mis en place par le locataire de la Maison Blanche figure aussi

Quid de la guerre en Iran qui perturbe le commerce mondial depuis février en raison notamment du blocus du détroit d'Ormuz ? La question restée posée