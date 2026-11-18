Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus mercredi 18 novembre à Shenzhen, en marge du sommet des dirigeants des économies membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Cette rencontre précède des discussions trilatérales prévues jeudi avec le président américain Donald Trump.

À cette occasion, Xi Jinping a salué les avancées des relations sino-russes et appelé à renforcer leur coopération globale. Il a notamment plaidé pour que les deux puissances assument pleinement leurs responsabilités internationales et contribuent à l’émergence d’un monde multipolaire ainsi qu’à une plus grande démocratisation des relations internationales.

De son côté, Vladimir Poutine, intervenant lors du sommet des chefs d’entreprise de l’APEC, a défendu la résilience de l’économie russe face aux sanctions occidentales. Selon lui, les sanctions, les droits de douane et les restrictions à l’exportation ont perdu une grande partie de leur efficacité et ne sont plus en mesure de freiner durablement la croissance des économies visées.

Le dirigeant russe a également souligné le poids croissant de l’Asie-Pacifique dans les échanges commerciaux de son pays. Il a indiqué que cette région représentait désormais 53 % du commerce extérieur russe, contre un peu plus d’un quart en 2014. Moscou entend, selon lui, poursuivre le développement de ses partenariats économiques avec les membres de l’APEC. La Russie a par ailleurs présenté sa candidature pour assurer la présidence tournante du forum en 2035.

Le sommet de Shenzhen se tient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Pékin, notamment autour des accusations d’espionnage et des restrictions américaines visant l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés destinés à l’intelligence artificielle.

Donald Trump et Xi Jinping devraient notamment aborder les questions commerciales et technologiques. Le président américain a également évoqué la possibilité de discuter de la dénucléarisation ainsi que des conflits en Iran et en Ukraine lors de la rencontre trilatérale annoncée avec Xi Jinping et Vladimir Poutine.