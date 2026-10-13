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Les présidents du Botswana et du Togo en visite d’État en Chine

Le président chinois Xi Jinping serre la main du président togolais Faure Gnassingbé lors d'une cérémonie de signature au Grand Hall du Peuple à Pékin, le 30 mai 2016   -  
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Jason Lee/Pool Photo via AP
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Chine

Le président du Botswana, Duma Gideon Boko, a rencontré mardi à Pékin son homologue chinois, Xi Jinping, à l’occasion de sa première visite d’État en Chine depuis son arrivée au pouvoir, en novembre 2024.

Xi Jinping a accueilli son invité au Grand Palais du Peuple, lors d’une cérémonie officielle. Les deux dirigeants ont ensuite tenu des entretiens à huis clos pendant un peu moins d’une heure. À l’issue de cette rencontre, les deux pays ont signé onze protocoles d’accord portant sur plusieurs domaines de coopération, notamment la sécurité mondiale et l’exploitation minière respectueuse de l’environnement.

La Chine renforce depuis plusieurs années sa présence économique en Afrique, en finançant et en construisant des infrastructures routières et ferroviaires. Des entreprises chinoises investissent également dans des secteurs stratégiques comme les mines, l’énergie et l’industrie manufacturière, notamment dans le cadre de l’initiative des nouvelles routes de la soie, baptisée « La Ceinture et la Route ». En marge de cette visite, Xi Jinping a également rencontré Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, avant la cérémonie d’accueil de Duma Boko.

Le dirigeant togolais s’est ensuite entretenu séparément avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, ainsi qu’avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

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