Allemagne : manifestation à Berlin contre le retour du service militaire obligatoire

Au pied de la tour de télévision de Berlin, fumigènes à la main et slogans rageurs sur les pancartes, la jeunesse allemande a battu le pavé pour dire non au retour de l’uniforme. « Plus jamais de conscription ! », « Ne touchez pas à mon avenir », « Contre le service militaire obligatoire » : au milieu du cortège, certains manifestants ont même détourné les codes graphiques du jeu vidéo GTA VI pour proclamer que « la génération Z prend les choses en main, il est temps de résister ». Cette poussée de fièvre répond au réarmement engagé par l’Allemagne, qui ravive le spectre d’un rétablissement du service obligatoire et cristallise les craintes d’une génération soucieuse de préserver sa liberté de choix. Le défilé berlinois faisait écho à une journée de mobilisation plus vaste à travers l’Europe, de Rome à Londres, en passant par Francfort, où, par-delà la diversité des mots d’ordre locaux, les jeunes ont exprimé une même exaspération face à des dirigeants politiques accusés d’ignorer leurs inquiétudes.