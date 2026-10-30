Haïti : les élections générales reportées au 18 juillet 2027

En Haïti, initialement prévu le 13 décembre, le premier tour des élections générales se tiendra finalement le 18 juillet 2027, et le second tour le 4 octobre, selon l’annonce faite mercredi par le Conseil électoral provisoire.

Un glissement provoqué par la violence des gangs qui écument des pans entiers du pays des Caraïbes. Alors que le fauteuil présidentiel est vacant depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.

« Nous en sommes arrivés à un point où le pays fait le point jour après jour sur la date des élections. Le CEP – le Conseil électoral provisoire – n’est pas en mesure d’organiser les élections, et c’est grave pour un pays qui a fait un choix démocratique », tempête Dabady Erners, habitant de Port-au-Prince.

Le Conseil a indiqué qu’il comptait publier la liste définitive des candidats, y compris ceux qui se présentent à la présidence ou au Sénat, d’ici la mi-janvier, la date limite d’inscription sur les listes électorales étant fixée au 20 mai.

Parmi les candidats à la présidence figurent les anciens présidents Michel Martelly, Claude Joseph et Jocelerme Privert, ainsi que l’ancien président de la Chambre des députés haïtienne, Gary Bodeau, et le procureur général Jean Ernest Muscadin.