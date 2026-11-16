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Haïti : la veuve de Jovenel Moïse se lance dans la course à la présidence

L’ancienne Première dame d’Haïti, Martine Moïse, prend la parole lors des funérailles de son époux assassiné, l’ancien président Jovenel Moïse, au Cap-Haïtien, 23/07/2021   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Haïti

En Haïti, Martine Moïse, veuve de l'ancien président Jovenel Moïse, se lance dans la course à la présidence.

L'ancienne Première dame figure parmi les 33 candidats inscrits pour le scrutin prévu le 18 juillet 2027, selon le Conseil électoral provisoire.

En juillet 2021, Martine Moïse avait été blessée lors de l'attaque armée qui avait coûté la vie à son mari.

Depuis cet assassinat, Haïti n'a plus de président élu et s'enfonce dans une grave crise politique et sécuritaire.

Parmi les autres prétendants figurent l'ancien président Michel Martelly, l'ex-Premier ministre Claude Joseph et l'ancienne ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy.

La commission électorale doit désormais examiner les dossiers avant de publier la liste définitive des candidats.

Mais l'organisation du scrutin reste un défi majeur dans un pays où les gangs multiplient les violences.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près d'un million et demi de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays.

Initialement prévues en décembre 2026, les élections ont été reportées à juillet 2027, sur fond d'insécurité persistante.

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