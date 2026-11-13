Haïti : les soldats salvadoriens étendent leur zone d'opérations à Port-au-Prince

Les troupes salvadoriennes présentes en Haïti ont pris le contrôle du stade national de Port-au-Prince jeudi. Un communiqué officiel de la Police nationale haïtienne (PHN) indique que l’opération menée dans la matinée a permis de « reprendre le contrôle du stade Sylvio Cator et de ses environs ».

La police a précisé que le stade avait été remis aux Forces armées salvadoriennes, qui assureront désormais le contrôle de la zone. Aucun affrontement n’a été signalé jeudi, mais la police haïtienne et la Force de répression des gangs (GSF) mènent depuis des semaines des combats dans les environs du stade, situé dans le centre-ville de Port-au-Prince, afin d’expulser les membres du « 5 Second », un puissant gang dirigé par Johnson André, alias Izo.

Les Salvadoriens sont intervenus avec 20 véhicules blindés et devraient utiliser le stade comme base opérationnelle à mesure qu’ils étendent leurs opérations dans la capitale. L’offensive militaire du Salvador en Haïti a débuté à la mi-octobre, lorsque quatre techniciens aéronautiques salvadoriens travaillant dans le cadre d’une mission soutenue par l’ONU ont disparu lors d’une attaque menée par un gang. Depuis lors, le gouvernement a envoyé 2 500 soldats dans ce pays des Caraïbes, sans grande transparence ni contrôle.

En début de semaine, l’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International a appelé les gouvernements du Salvador et d’Haïti à rendre public l’accord autorisant l’entrée des forces salvadoriennes en Haïti, et à « respecter le droit international relatif aux droits de l’homme ».

L’organisation a mis en garde contre des opérations susceptibles d’exacerber la violence et d’affecter les civils.