Turquie : les ONG dénoncent l'échec des négociations à la COP31

C'est aux cris de « Honte ! Honte ! Honte ! », accompagnés d’applaudissements nourris, que les militants du Réseau Action Climat international (CAN) ont exprimé leur colère dans la salle de presse, dénonçant des négociations qu’ils jugent très insuffisantes face à l’urgence climatique. Devant les journalistes, la directrice exécutive de l’organisation, Tasneem Essop, a appelé les gouvernements, en particulier ceux des pays du Sud, à rejeter le texte actuellement sur la table. Un appel à la mobilisation repris avec force par Anabella Rosemberg, responsable par intérim de la stratégie politique mondiale du réseau : « Nous allons résister et nous vous disons : merci pour rien. » Ce coup de sang cristallise l’exaspération des ONG devant le surplace des discussions sur l’abandon du charbon, du pétrole et du gaz. Selon elles, le brouillon d’accord ignore les populations les plus exposées comme les promesses formulées l’an dernier à Belém, au Brésil. Comment parler de réussite pour cette COP31 sans avancée concrète en un an ?, a ainsi interrogé Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa. Alors que le sommet devait officiellement s’achever ce vendredi et en l’absence, pour la deuxième année consécutive, des États-Unis, les pourparlers entre près de 200 pays menacent de s’éterniser autour de compromis essentiellement volontaires et non contraignants.