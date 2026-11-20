Jeudi, le gouvernement du Myanmar a rejeté l'arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a reconnu le pays responsable de génocide à l’encontre des Rohingyas, qualifiant cette décision d’inéquitable.

Khine Khine Soe, porte-parole du bureau du président, a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse à Naypyidaw, que le Myanmar s’était conformé aux ordonnances de la Cour pendant toute la durée de la procédure.

"De notre côté, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir", a-t-elle déclaré, ajoutant que la décision était injuste.

Elle a également contesté le jugement, soulignant que neuf des quinze juges avaient approuvé la décision, tandis que six s’y étaient opposés.

Dans un arrêt historique, la plus haute juridiction des Nations unies a statué jeudi que le Myanmar avait commis un génocide à l’encontre de la minorité rohingya lors d’une opération militaire menée en 2017. Elle a également ordonné au pays d’Asie du Sud-Est de permettre aux personnes ayant fui les violences de rentrer chez elles.

En août 2017, l’armée du Myanmar a lancé ce qu’elle a qualifié de « campagne de nettoyage » dans l’État de Rakhine, en réponse à une attaque menée par un groupe insurgé rohingya.

Cette campagne a donné lieu à des accusations de viols, de meurtres de masse et d’incendies de milliers d’habitations imputés aux forces de sécurité.

La Cour a déclaré que les preuves montraient que les forces birmanes avaient tué environ 10 000 Rohingyas.

Il reste toutefois à voir dans quelle mesure cette décision pourra être mise en œuvre.

Les décisions de la Cour sont définitives et juridiquement contraignantes. Toutefois, celle-ci ne dispose d’aucun moyen direct pour les faire respecter, si ce n’est en signalant tout manquement au Conseil de sécurité des Nations unies.