Le Sénégal et l'agence des Nations unies en charge des migrations ont appelé vendredi à une action régionale contre les réseaux de traite des migrants.

Cet appel a été lancé lors d’une conférence ministérielle régionale à Dakar consacrée au phénomène. Alors que la recrudescence du nombre de migrants tentant de rejoindre l'Europe par la mer.

Début novembre, au moins 43 candidats au départ vers l'occident ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation, au large des côtes sénégalaises.

''Il y a ce rêve, cette idée que, l’Occident – ou ailleurs – est une sorte d’Eldorado. Nous devons donc travailler d’arrache-pied non seulement pour créer les conditions qui permettront aux jeunes de rester, mais aussi pour influencer, dans une certaine mesure, l’état d’esprit et la prise de conscience de ceux qui quittent leur emploi, qui abandonnent leur carrière pour poursuivre un rêve — un rêve dont ils ne sont même pas sûrs qu’il se réalisera, et qui ne sera pas forcément meilleur ailleurs.'', a déclaré Moussa Sarr, ministre de la Justice du Sénégal.

La directrice générale de l’OIM estime qu’aucun pays ne pouvait s’attaquer seul au problème des réseaux de traite. Soulignant de facto, la nécessité d'une action concertée.

'' Il faut une coopération entre les États pour protéger les personnes les plus vulnérables, c’est l’essentiel. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’échanger des informations, d’instaurer la confiance entre les gouvernements et de veiller à prendre en compte l’ensemble de l’itinéraire que les migrants empruntent actuellement. Ainsi, étant donné que nous constatons, par exemple, que de plus en plus de personnes partent de régions de plus en plus vulnérables et que les itinéraires deviennent de plus en plus dangereux, garantir une réponse globale nécessite que chaque pays situé le long de cet itinéraire participe à la planification.'', a dit Amy Pope, directrice générale de l’OIM.

L'OIM souligne la nécessité de créer des emplois offrant des perspectives d’avenir aux candidats à la migration dans leur pays d’origine. La quête d'une herbe verte, ailleurs étant la principale motivation des migrants.