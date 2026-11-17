Au Mozambique, le procès de l'opposant Venancio Mondlane s'ouvre mardi sous haute tension. Poursuivi pour terrorisme, le chef du parti Anamola est au cœur d'une affaire qui ravive les tensions nées de la présidentielle contestée de 2024 et menace la fragile stabilité politique du pays.

Arrivé deuxième derrière le président Daniel Chapo lors du scrutin, dont les observateurs internationaux ont dénoncé les irrégularités, Venancio Mondlane avait mobilisé des milliers de partisans lors de plusieurs mois de manifestations. La répression menée par les forces de sécurité aurait fait au moins 400 morts, selon des organisations de la société civile.

Le parquet a retenu cinq chefs d'accusation contre l'opposant, dont l'incitation au terrorisme, à la désobéissance collective et à des actes criminels, ainsi que la glorification du crime. S'il est reconnu coupable de terrorisme, il risque jusqu'à 24 ans de prison.

À Maputo, la capitale, le dispositif de sécurité a été renforcé. Les routes menant à la Cour suprême sont bouclées ou soumises à des restrictions de circulation. Des policiers ont également été déployés autour du bâtiment. Par crainte de troubles, l'administration pénitentiaire a placé l'ensemble des prisons du pays en état d'alerte et renforcé les effectifs opérationnels.

La durée du procès reste incertaine. Au total, 36 témoins doivent être entendus, dont 20 pour la défense. Deux experts d'opérateurs de téléphonie mobile sont également attendus à la barre.

Lundi soir, dans un message publié sur Facebook, Venancio Mondlane a dénoncé une procédure destinée, selon lui, à faire taire l'opposition et à intimider toute une génération. Très populaire auprès des jeunes, l'opposant de 52 ans affirme toutefois que son éventuelle incarcération ne mettra pas fin à son combat.

Une rencontre entre Venancio Mondlane et le président Daniel Chapo, en mars 2025, avait pourtant laissé espérer une désescalade politique. Mais l'opposant affirme que lui et ses alliés continuent de subir des persécutions.