À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, des dizaines d’enfants palestiniens participent à des cours de natation en Méditerranée. Une initiative qui vise à leur offrir un moment de répit et à atténuer les traumatismes psychologiques liés à la guerre.

Ces cours ont été organisés par la Fondation de natation Tantish, dont le directeur, Nidal Hamoudneh, a expliqué que cette initiative visait à apporter un peu de réconfort aux enfants tout en transmettant un message sur leurs aspirations.

Lina Al-Radie, monitrice de natation également déplacée de Beit Lahia, a déclaré que ces cours avaient pour but d’aider les enfants à surmonter les séquelles psychologiques de la guerre.

"Je suis fière que nous ayons organisé cette activité et dispensé cette formation, car je constate que de nombreux élèves ont fait des progrès grâce à cela."

Les filles ont également pris part à des exercices d’échauffement avant d’entrer dans l’eau, où des moniteurs ont encadré les activités de natation.

Pour de nombreux enfants de Gaza, les possibilités de loisirs ont été fortement limitées par les destructions et les déplacements causés par la guerre.

Les aires de jeux, les installations sportives et les autres lieux où les enfants avaient l’habitude de se retrouver ont été endommagés ou détruits, contraignant de nombreuses familles à vivre dans des abris de fortune.