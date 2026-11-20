La journaliste de l’AFP Christina Assi, amputée d’une jambe lors d’une frappe israélienne alors qu’elle couvrait l’actualité à la frontière libanaise, a été récompensée jeudi par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Depuis cette attaque, elle s'est engagé en faveur de la sécurité des reporters et de la justice pour les journalistes tués en mission.

En octobre 2023, le journaliste de Reuters Issam Abdallah est tué et six autres personnes sont blessées, dont les journalistes de l’AFP Christina Assi et Dylan Collins, alors qu’ils couvraient le conflit près de la frontière israélo-libanaise.

Une enquête indépendante menée par l’AFP a conclu que deux obus de char de 120 mm avaient été tirés depuis la région de Jordeikh, dans le nord d’Israël.

Ces conclusions ont été confirmées par plusieurs autres enquêtes internationales, notamment celles de Reuters, du CPJ, de Human Rights Watch, d’Amnesty International et de Reporters sans frontières.

Depuis cette attaque, Christina Assi, photographe et rédactrice photo libanaise, mène un combat pour obtenir justice pour son collègue Issam Abdallah. Elle se bat aussi pour la protection des journalistes dans les zones de guerre et soutenir un programme d'aide aux reporters blessés sur le terrain.

En juillet 2024, elle a porté la flamme olympique à Paris en hommage aux journalistes morts dans l’exercice de leur métier.

"Je suis heureuse et honorée, mais en même temps, je suis en colère et triste face aux raisons qui ont motivé cette distinction", a déclaré Christina Assi à l’AFP avant la cérémonie de remise des prix.

"Nous avons perdu tant de collègues au cours des trois dernières années. Tout ce que nous avons entrepris jusqu’à présent et notre combat nous donnent le sentiment que ce n’est pas suffisant", a-t-elle ajouté.

Avant la cérémonie, le directeur de l’information de l’AFP, Phil Chetwynd, a estimé que "l’attaque contre Christina et ses collègues journalistes constitue clairement un crime de guerre".

"L’AFP a demandé à plusieurs reprises des explications à Israël, sans jamais obtenir de réponse. Nous ne pouvons pas accepter qu’une culture de l’impunité s’installe", a-t-il déclaré.

Parmi les autres journalistes distingués jeudi par le Prix de la liberté de la presse du CPJ figuraient le journaliste d’investigation hongrois Szabolcs Panyi, qui a enquêté sur la corruption sous le gouvernement de Viktor Orbán, et la journaliste colombienne Estefany Rodriguez, arrêtée aux États-Unis alors qu’elle réalisait un reportage sur l’application des lois sur l’immigration.

Basé aux États-Unis, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) est une organisation indépendante qui œuvre à la défense de la liberté de la presse dans le monde.