Pour la première fois dans l’histoire d’Haïti, trois femmes se sont portées candidates à la présidence de la République.

Les électeurs devraient être appelés aux urnes le 18 juillet 2027 pour les premières élections générales du pays depuis plus de dix ans.

Parmi ces femmes figure Dominique Dupuy : elle a brièvement occupé le poste de ministre des Affaires étrangères en 2024, après avoir été nommée par l'ancien président Jovenel Moïse au poste de représentante permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO en 2020.

Dans un bref discours récemment publié en ligne, Dominique Dupuy a déclaré avoir récemment parcouru Haïti et y avoir trouvé de l’amour, de la force et de la détermination, s’engageant à « commencer à bâtir la nation dont nos ancêtres rêvaient pour nous. »

Dans un entretien accordé lundi à l’Associated Press, Dominique Dupuy a affirmé que le peuple haïtien était prêt pour une femme présidente. « Cependant, il y a le peuple haïtien, et puis il y a ces gardiens du système. Les gardiens du système politique ne veulent pas ouvrir la voie à une femme », a-t-elle déclaré.

Haïti n'a plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Sa veuve, Martine Moïse, s'est elle aussi lancée dans la course à la présidence. Elle avait été blessée lors de l’attaque perpétrée contre leur résidence privée.

L'entrepreneuse et écrivaine Savannah Savary est la troisième femme candidate à la fonction suprême.

Au total, 33 candidats sont inscrits pour le scrutin de 2027, selon le Conseil électoral provisoire. L’ancien président Michel Martelly (2011 à 2016) est revenu en Haïti en octobre pour déposer sa candidature. Il a été accusé d’avoir facilité le trafic de drogue et d’avoir financé plusieurs gangs. Le Canada lui a imposé des sanctions en novembre 2022, et les États-Unis en août 2024.

Claude Joseph est un autre candidat à la présidence : ancien ministre des Affaires étrangères, il a brièvement occupé le poste de Premier ministre par intérim après l’assassinat de Jovenel Moïse.

Un juge haïtien l’a mis en examen, ainsi que la veuve de Jovenel Moïse, pour l’assassinat de ce dernier, accusations qu’ils ont niées. L’acte d’accusation a par la suite été rejeté.

Autre candidat, le magistrat Jean Ernest Muscadin était procureur général sous l’administration Moïse. Il a récemment démissionné pour se porter candidat à la présidence. Les Nations unies l’ont accusé d’avoir tué des dizaines de personnes soupçonnées d’appartenir à des gangs ou d’avoir commis des délits mineurs.

Lundi, les Haïtiens faisaient encore la queue pour s’inscrire sur les listes électorales. Le gouvernement a fixé un seuil compris entre 3 et 6 millions d’électeurs pour que l’élection soit considérée comme légitime.

Haïti espère organiser le premier tour des élections le 18 juillet 2027 et le second tour le 4 octobre.