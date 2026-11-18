La Knesset a élu mardi 17 novembre Matan Kahana à sa présidence, succédant ainsi à Amir Ohana, proche de Benjamin Netanyahu.

Membre du parti Yashar de Gadi Eisenkot, chargé de constituer une nouvelle coalition gouvernementale, le nouveau président du Parlement a recueilli 66 suffrages, contre 52 pour Ofir Katz, candidat soutenu par le bloc de l’ancien Premier ministre. Le scrutin s’est déroulé à l’issue d’un débat houleux de plus de sept heures.

Cette élection, rendue possible par le soutien des formations d’opposition, notamment des partis arabes, intervient dans un contexte de recomposition politique. À l’issue des élections législatives du 27 octobre 2026, Benjamin Netanyahu et ses alliés ont perdu leur majorité parlementaire. Gadi Eisenkot dispose désormais de cinq semaines au maximum pour réunir les soutiens nécessaires à la formation d’un gouvernement.

Dans son premier discours, Matan Kahana a appelé au respect des institutions et du pluralisme politique. « Il est possible d’être divisés et de défendre des positions opposées, tout en respectant les institutions de l’État et, surtout, ceux qui pensent différemment. Le Parlement israélien est la maison de tous les citoyens de l’État d’Israël, et j’entends en être le président pour tous », a-t-il déclaré.

Le soutien des députés arabes à son élection a toutefois suscité de vives réactions au sein du camp Netanyahu. Plusieurs élus ont dénoncé une alliance qu’ils jugent inacceptable avec des formations qu’ils accusent de complaisance envers les adversaires d’Israël. Gadi Eisenkot a rejeté cette mise à l’écart des représentants arabes, rappelant qu'aucun citoyen israélien ne devait être considéré comme un membre de seconde catégorie. Ahmed Tibi, figure de la Liste commune, a pour sa part dénoncé l’hypocrisie de responsables politiques ayant, selon lui, déjà sollicité le soutien des partis arabes par le passé.

Au-delà de la présidence de la Knesset, le nouveau rapport de forces parlementaire pourrait permettre au bloc d’opposition de commencer à concrétiser son programme législatif, avant même la formation d’un nouvel exécutif. Plusieurs propositions de loi ont déjà été présentées. Elles prévoient notamment de limiter le nombre de mandats du Premier ministre, de créer une commission d’enquête gouvernementale sur les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et de revenir sur certaines dispositions de la réforme judiciaire, notamment concernant les nominations des juges et les pouvoirs du procureur général.

L’élection de Matan Kahana constitue ainsi une première étape dans la stratégie du camp d’Eisenkot. Elle ne garantit toutefois pas encore la constitution d’une nouvelle majorité gouvernementale, les négociations politiques se poursuivant.