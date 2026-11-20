Nous entrons dans la troisième journée de la Coupe du monde U17 de la FIFA, qui bat actuellement son plein à Doha, au Qatar. Samedi, les Camerounais affronteront le Venezuela lors de leur premier match, et ils affichent leur optimisme à l’approche de cette rencontre.

Le sélectionneur camerounais a déclaré que ses protégés ''vont bien et débordent de confiance''.

L'équipe camerounaise des moins de 17 ans compte notamment des joueurs basées au Royaume-Uni et issus d’académies prestigieuses comme celle de Manchester United. Dans l'ensemble, ils ont fait part de leur motivation avant leur entrée dans le tournoi.

Notre objectif : hisser le Cameroun au sommet mondial en remportant cette Coupe du monde selon les déclarations faite au micro notre envoyé spécial à Doha.

Les Camerounais ont hâte de remporter leur premier match contre le Venezuela pour prendre la tête de leur groupe. Mais cela ne sera pas aussi facile qu'il n'y paraît. L'équipe semble toutefois très motivée avant cette confrontation.