Italie : grève générale contre la vie chère et les bas salaires

Des dizaines de milliers de salariés et d’étudiants ont défilé dans plus de 100 villes d’Italie lors d’une grève générale de 24 heures, paralysant partiellement les écoles, les hôpitaux et les transports publics. Lancée par la CGIL, première confédération syndicale du pays, aux côtés d’organisations de base telles que Cobas, cette mobilisation, qui s’est déployée du Colisée, à Rome, jusqu’aux grandes places de Milan, Turin, Naples et Palerme, coïncidait avec une journée internationale d’action étudiante dans plus de 45 villes ainsi qu’une mobilisation européenne consacrée au coût de la vie, aux budgets militaires et à l’urgence climatique. Dans le centre historique de Rome, derrière des banderoles proclamant « L’éducation construit, la guerre détruit » et « Des fonds pour les écoles, pas pour la guerre », les cortèges ont exigé des hausses de salaires, le renforcement de la protection sociale et une réorientation des investissements publics au détriment de la défense. Tandis que la manifestante Giorgia Giordani dénonçait l’inaction de l’exécutif face à la flambée des factures énergétiques et des dépenses courantes des ménages, un étudiant rassemblé devant l’université La Sapienza affirmait que la rue exigeait des réponses, allant jusqu’à réclamer la démission du gouvernement, faisant écho à l’appel du secrétaire général de la CGIL, Maurizio Landini, en faveur d’une refonte profonde du modèle économique et social italien.