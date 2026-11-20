Alors que la COP31 fait face à diverses pommes de discorde, l'Afrique persiste sur les réparations.

La présidente du Groupe africain des négociateurs sur le changement climatique (AGN), estime que le projet d’accord du sommet qui se tient à Antalya, en Turquie est aux antipodes des attentes du continent.

''Nous ne sommes pas venues ici pour mendier. Nous sommes venues ici pour réclamer ce qui nous revient de droit pour notre peuple, qui subit de plein fouet les conséquences des activités anthropiques des pays développés, et à qui on demande aujourd’hui de payer d’une manière qu’il n’a jamais sollicitée. On nous demande de nous engager dans des transitions dites '' justes '', qui sont tout sauf justes. '', a déclaré Zanetor Agyeman-Rawlings, ministre de l’Environnement du Ghana, présidente de l’AGN.

Les négociateurs africains reprochent aux pays riches, considérés comme de grands pollueurs, de ne pas respecter leurs obligations de les aider à faire face au changement climatique, alors que l'Afrique est victime de leur pollution.

'' Les peuples d’Afrique, ceux qui ont le plus souffert des conséquences des activités menées principalement par les pays développés, méritent mieux. Nous sommes ici pour leur donner la parole, et nous sommes ici pour déclarer que nous ne laisserons pas cette réunion se transformer en un énième forum de discussions stériles. '', affirme Zanetor Agyeman-Rawlings.

Combustibles fossiles, financement du climat et transition énergétique, plusieurs points plongent la COP31 dans l'impasse. Alors qu'elles devraient s'achever ce vendredi, les négociations risquent de jouer les prolongations.