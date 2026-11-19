Désigné mercredi 18 novembre par les élus démocrates avec 251 voix contre 11, le député de New York devrait accéder à la présidence de la Chambre des représentants le 3 janvier prochain. Une nomination historique, malgré les divisions persistantes au sein de son parti, notamment sur la stratégie à adopter face à Donald Trump.

Le chef de la minorité démocrate, âgé de 56 ans, a recueilli 251 voix contre 11 lors d'un scrutin organisé à huis clos. Sans adversaire déclaré, il a toutefois dû composer avec les réserves exprimées par une partie de l'aile progressiste du parti.

S'il obtient la majorité requise lors du vote formel de la Chambre, prévu le 3 janvier, Hakeem Jeffries deviendra le premier Afro-Américain à présider cette institution, plus de 150 ans après l'élection du premier parlementaire noir au Congrès. Il prendra alors la tête de la Chambre pour les deux dernières années du mandat présidentiel de Donald Trump.

À l'issue de sa désignation, l'élu de Brooklyn a affiché sa volonté de rassembler les différentes sensibilités démocrates. « C'est un honneur de servir avec une majorité de 260 membres venus de tout le pays. Ils ont des points de vue différents, et nous l'acceptons. Mais nous travaillerons ensemble pour trouver le plus grand dénominateur commun afin d'améliorer la vie des Américains », a-t-il déclaré.

Cette victoire, bien que nette, ne dissipe pas les tensions internes. Onze élus ont voté contre sa candidature, parmi lesquels plusieurs nouveaux représentants progressistes, qui dénoncent un manque de vigueur dans son opposition à Donald Trump, mais aussi ses positions pro-israéliennes. Certains élus réclament également des réformes majeures pour réduire le poids des financements privés et des grands donateurs dans les campagnes électorales.

Le dirigeant démocrate a néanmoins appelé son camp à privilégier l'unité : « Notre rôle est de combattre l'extrémisme MAGA, pas de nous combattre les uns les autres », a-t-il affirmé, promettant de défendre les intérêts des Américains et de faire aboutir des réformes.

Hakeem Jeffries sera entouré de Katherine Clark, appelée à devenir cheffe de la majorité, et de Pete Aguilar, pressenti pour exercer les fonctions de chef de file de la majorité parlementaire. Leur élection, également sans opposition, marquerait deux autres premières historiques : Clark serait la première femme à occuper ce poste et Aguilar le premier élu latino-américain à diriger la majorité à la Chambre.

La nouvelle direction démocrate devra notamment composer avec l'administration Trump, alors que le parti a annoncé son intention de lancer plusieurs enquêtes parlementaires sur ses activités. Le président américain a, de son côté, déjà menacé d'opposer son veto aux textes qui ne correspondraient pas à ses orientations.

Originaire de Brooklyn, Hakeem Jeffries a débuté sa carrière comme avocat avant d'être élu à l'Assemblée de l'État de New York en 2007, puis au Congrès en 2013. Il dirige la minorité démocrate à la Chambre depuis 2022, après avoir succédé à Nancy Pelosi.