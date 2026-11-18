Des milliers d’Haïtiens ont investi mardi les rues de Port-au-Prince pour exprimer leur soutien au président salvadorien Nayib Bukele et aux soldats qu’il a déployés dans le pays pour combattre les gangs armés. Des rassemblements ont également été signalés dans d’autres localités.

Brandissant des drapeaux haïtiens et des pancartes proclamant « Merci Bukele » ou « Vive Bukele », les manifestants ont salué les opérations menées contre les groupes criminels qui contrôlent de vastes portions du territoire. Certains ont appelé à intensifier les moyens engagés, notamment par le recours aux drones et aux chiens robotisés.

« Les gangs nous ont chassés, ils ont incendié nos maisons et tué nos enfants. Ils ont même tué des femmes enceintes. Nous avons tout perdu. Nous remercions notre père, Bukele », a témoigné Maxseau Lomba, un manifestant.

Cette mobilisation, parmi les plus importantes observées dans le pays depuis plusieurs années, intervient près d’un mois après le déploiement de plus de 2 000 militaires salvadoriens en Haïti. San Salvador affirme que leur mission vise initialement à retrouver quatre de ses soldats portés disparus depuis une attaque survenue le 18 octobre dans une zone contrôlée par les gangs. Leurs opérations se sont toutefois étendues à la lutte contre les groupes armés.

En fin de journée, le gouvernement haïtien a annoncé que le Conseil des ministres avait entériné un accord de coopération avec le Salvador, destiné notamment à renforcer les relations bilatérales face aux défis sécuritaires. Le rapprochement s’est également illustré par la visite, mardi, du ministre haïtien de la Justice et de la Sécurité publique au CECOT, la controversée méga-prison construite sous la présidence de Nayib Bukele.

Malgré cet élan populaire, la présence des forces étrangères suscite des interrogations quant à la pérennité des résultats. Dans un rapport publié mardi, l’International Crisis Group estime que les autorités haïtiennes ne disposent pas d’une stratégie suffisamment claire pour identifier les menaces prioritaires, coordonner les interventions et réduire durablement la violence.

Le bilan humain demeure particulièrement lourd. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les violences armées ont fait 4 595 morts et 2 050 blessés au cours des dix premiers mois de 2026.