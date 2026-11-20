À Kyiv, les secours fouillent les ruines après un barrage russe meurtrier

Une épaisse fumée s'est élevée au-dessus de Kyiv et les flammes ont ravagé des immeubles d'habitation et des bureaux après que la Russie a lancé plus de 400 drones et plus de 110 missiles sur l'Ukraine dans la nuit, faisant au moins huit morts, dont six dans la capitale, et 15 blessés, selon les autorités ukrainiennes et les services de secours. Outre les bâtiments résidentiels et commerciaux, les frappes ont touché des hôpitaux, des infrastructures essentielles et trois ponts franchissant le fleuve Dnipro, laissant les rues jonchées de gravats, de métal tordu et de voitures détruites. Dans la capitale meurtrie, les pompiers luttaient contre les incendies tandis que les équipes de secours fouillaient les bâtiments éventrés à la recherche de survivants, la police examinait les décombres à la recherche d'indices et les équipes des services publics s'efforçaient de rétablir les services essentiels. Certains foyers d'incendie avaient été maîtrisés, mais les intervenants continuaient de travailler pour éteindre les flammes restantes, dégager les débris et évaluer les dégâts dans toute la ville. Ce barrage dévastateur, survenu seulement un jour après qu'une précédente vague d'attaques a endommagé des locaux diplomatiques à Kyiv, donne corps à l'avertissement du président russe Vladimir Poutine d'une "riposte "douloureuse" à la frappe de l'Ukraine contre le pont de Crimée plus tôt dans la semaine.