En Tunisie, l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, a été condamnée à cinq ans de prison ferme par la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière.

Dans cette même affaire, l’ancien ministre Mabrouk Korchid a écopé de six ans de prison avec exécution immédiate, tandis que Khaled Krichi, ancien membre de l’Instance, a été condamné à quatre ans de prison.

Le dossier porte sur des irrégularités présumées dans les travaux de l’Instance, notamment lors de la conclusion d’un accord de réconciliation par voie d’arbitrage avec l’homme d’affaires Lazhar Sta, décédé en septembre dernier. Cet accord avait été conclu dans le cadre du processus de justice transitionnelle.

Ce nouveau verdict s’ajoute à plusieurs précédentes condamnations. En juin 2026, Sihem Ben Sedrine avait déjà été condamnée à un total de 25 ans de prison et à une lourde amende dans différentes affaires liées aux activités de l’Instance Vérité et Dignité et au dossier de la Banque franco-tunisienne (BFT). La justice lui reproche notamment d’avoir falsifié une partie du rapport final qui devait être présenté de l’Instance.

Âgée de 75 ans, la militante des droits humains avait alors contesté ces poursuites, estimant que la loi interdisait de poursuivre judiciairement l’Instance et ses membres. Elle avait annoncé son intention de faire appel. Khaled Krichi avait également écopé de dix ans de prison dans des procédures antérieures, condamnations dont il a fait appel.

Créée après la révolution de 2011, l’Instance Vérité et Dignité était chargée de recueillir les témoignages des victimes des régimes de Habib Bourguiba et de Zine El Abidine Ben Ali et de mettre en œuvre le processus de justice transitionnelle.

Ces condamnations ont suscité des critiques d'organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, qui y voient un nouveau recul des libertés en Tunisie sous la présidence de Kaïs Saïed.