Israël : Avigdor Liberman prend la tête de la commission des Affaires étrangères

Avigdor Liberman a été désigné à l’unanimité à la tête de la commission temporaire des Affaires étrangères et de la Défense, l’une des commissions les plus influentes du Parlement israélien.

Opposant du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'ancien ministre de la Défense partisan de la ligne dure et chef du parti Yisrael Beytenu, avait déjà présidé cette commission en 2013.

« Il est inutile de s’étendre sur l’importance de cette commission, et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui y ont adhéré. De nombreux sujets sont à l’ordre du jour. Dès aujourd’hui, nous discuterons de l’ensemble de la situation particulière sur le front intérieur. Nous devons de toute urgence mettre en place une sous-commission chargée du renseignement, ce que nous ferons aujourd’hui, ainsi qu’une commission mixte avec la commission des finances pour le budget de la défense. Ces questions ne peuvent attendre. », a déclaré Avigdor Lieberman, député à la Knesset.

Avigdor Lieberman s’est engagé, parmi ses premières mesures, à enquêter sur les allégations de Netanyahu concernant une fraude et une ingérence étrangère lors des dernières élections. Ces allégations ont été largement rejetées par la commission électorale comme n’ayant aucun impact, bien qu’une enquête soit en cours.

Deux dirigeants de l’opposition israélienne ont également dénoncé lundi une « tentative de coup d’État » à la suite d’articles de presse selon lesquels le cabinet du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu aurait tenté de piéger des membres d’un parti arabo-israélien avant les élections du mois dernier.

Gadi Eisenkot, candidat au poste de Premier ministre israélien, a déclaré dimanche que le Premier ministre par intérim Benjamin Netanyahu « ne peut rester à la tête du gouvernement une minute de plus », à la suite d’informations faisant état d’une ingérence électorale présumée de la part d’un proche de Netanyahu.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté dimanche qu’à la veille des élections du 27 octobre, le chef de cabinet de M. Netanyahu, Ido Norden, avait déposé une plainte par téléphone auprès de la police concernant des membres du parti arabo-israélien Raam.M. Norden aurait indiqué à la police une prétendue source des services de renseignement – un ancien employé du cabinet de M. Netanyahu – qui a fourni des informations ayant conduit à l’arrestation de trois membres du Raam. Les trois hommes ont ensuite été relâchés lorsque la police a conclu que ces informations étaient sans fondement. Netanyahou a par la suite accusé les partis arabes de fraude électorale après qu’ils eurent remporté un nombre record de sièges. Son parti, le Likoud, a publié un communiqué niant ces dernières allégations.