Le procès de l’opposant mozambicain Venancio Mondlane s’est ouvert mardi à Maputo dans un climat de fortes tensions politiques.

Arrivé deuxième à l’élection présidentielle de 2024, remportée par Daniel Chapo et contestée en raison de nombreuses irrégularités signalées par des observateurs internationaux, le chef du parti Anamola est poursuivi pour plusieurs infractions, dont des faits liés au terrorisme.

À l’issue de cette première audience, le parquet a retenu cinq chefs d’accusation contre lui, notamment l’instigation et l’incitation au terrorisme, l’incitation à la désobéissance collective, ainsi que la glorification du crime et l’incitation à commettre des actes criminels.

Selon la procureure générale adjointe, Ana Sheila Marrengula, l’opposant aurait organisé la mise en sécurité de sa famille et préparé son propre départ du pays afin de diriger les actions de contestation depuis l’étranger. Elle estime que ces éléments démontrent le caractère prémédité des faits qui lui sont reprochés.

Venancio Mondlane rejette l'ensemble des accusations. S'il est reconnu coupable de terrorisme, il risque jusqu'à 24 ans de prison.

La prochaine audience est prévue mercredi, mais la durée du procès reste inconnue. Au total, 36 témoins devraient être entendus, dont 20 cités par la défense. Deux experts représentant des opérateurs de téléphonie mobile sont également attendus à la barre.

Un dispositif sécuritaire renforcé à Maputo

L'ouverture du procès a été accompagnée d'importantes mesures de sécurité dans la capitale. Les routes menant à la Cour suprême ont été fermées ou soumises à des restrictions de circulation, tandis que des policiers ont été déployés autour du bâtiment.

Parallèlement, l'administration pénitentiaire nationale a placé l'ensemble des établissements carcéraux en état d'alerte. Des gardiens affectés aux fonctions administratives ont été redéployés vers des missions opérationnelles, par crainte d'éventuels troubles dans les prisons pendant la durée du procès.

Ces précautions interviennent dans un contexte marqué par plusieurs mois de contestation après l'élection présidentielle de 2024. Les manifestations organisées à l'appel de Mondlane avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité. Selon des organisations de la société civile, au moins 400 personnes ont perdu la vie lors de ces violences.

À la sortie du tribunal, l'opposant s'est déclaré « relativement satisfait » de cette première journée d'audience, tout en contestant la validité des accusations portées contre lui. Il a affirmé être prêt à accepter la décision de la justice, mais s'est surtout dit impatient de présenter la réponse de sa défense à l'acte d'accusation.

Mondlane dénonce une tentative de museler l'opposition

Dans un message diffusé lundi soir sur Facebook, Venancio Mondlane a présenté son procès comme une tentative des autorités de réduire au silence les voix dissidentes et de faire de son cas un exemple pour décourager toute contestation du pouvoir.

« Le message envoyé est le suivant : vous devez rester silencieux. Vous devez rester en captivité, en prison, dans l'obscurité », a-t-il déclaré lors d'un direct adressé à ses partisans.

Âgé de 52 ans et bénéficiant d'un important soutien auprès de la jeunesse, l'opposant estime que les poursuites engagées contre lui constituent un avertissement adressé à toute une génération tentée de s'opposer au pouvoir en place.

Il affirme toutefois que son éventuelle incarcération ne mettra pas fin à son combat politique. « Tous les empires, toutes les dictatures, tous les régimes, aussi puissants et lourdement armés soient-ils, ont finalement échoué face à la vérité », a-t-il déclaré.

Un dialogue politique toujours fragile

En mars 2025, une rencontre entre Venancio Mondlane et le président Daniel Chapo avait pourtant suscité l'espoir d'une décrispation de la situation politique. Cette initiative laissait entrevoir une possible reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition.

Cependant, Mondlane affirme que lui-même et ses proches continuent de faire l'objet de persécutions.

L'ouverture de ce procès intervient ainsi dans un contexte où les tensions nées de la présidentielle de 2024 restent vives. Son issue pourrait peser sur les relations entre le gouvernement et l'opposition, ainsi que sur les perspectives de stabilité politique au Mozambique.