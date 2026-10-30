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Football : la CAN se tiendra à nouveau tous les deux ans

Une supportrice ivoirienne dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 12 février 2024   -  
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By Rédaction Africanews

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Alors qu’elle avait annoncé il y a quelques mois l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans, la Confédération africaine de football (CAF) est revenue sur sa décision à l’unanimité jeudi : la CAN se tiendra à nouveau tous les deux ans.

L’instance dirigeante du football sur le continent justifie sa marche arrière par le constat selon lequel « la Ligue des nations, appelée à remplacer l’actuelle CAN et à se disputer tous les deux ans, nécessite des années avant de pouvoir générer les ressources financières substantielles indispensables au développement du football en Afrique ».

La CAF perdrait un milliard de dollars avec une CAN organisée tous les quatre ans selon des médias. Le nerf de la guerre a donc sonné le glas du passage de la compétition phare du ballon rond en Afrique à un cycle quadriennal.

L’idée avait d’ailleurs été vivement contestée lors de son annonce en décembre 2025 par le président de la CAF Patrice Motsepe.

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