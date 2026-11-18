En Égypte, un tribunal du Caire a suspendu la procédure dans le procès de la journaliste Lina Attalah après une demande de récusation du juge Mohamed Mubarak déposée par la défense.

Les avocats de la rédactrice en chef de Mada Masr, le principal média indépendant égyptien, estiment que le juge s’était déjà forgé une opinion défavorable à l’égard de leur clientèle après s’être prononcé contre elle le mois dernier dans une autre affaire. Le procès ne reprendra qu'après l'examen de la récusation du juge prévu le 26 novembre.

Lina Attalah est poursuivie pour publication de fausses informations et exploitation d’un site web sans autorisation. Elle risque jusqu'à un an de prison. Le média affirme que ses multiples demandes d'agrément sont restées sans réponse.

L’audience de mercredi constituait un nouveau procès, elle avait été condamnée par contumace, en 2024, à une peine d’un an de prison, à son insu.

L'Organisation des Nations unies a dénoncé ce qu’elle a qualifié d’attaques croissantes contre la liberté de la presse dans le pays, affirmant que les poursuites contre la journaliste soulevaient des questions quant au respect des garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable. En Égypte 26 journalistes derrière les barreaux.