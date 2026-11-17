C'est un nouveau venu inattendu dans la course pour détrôner Gianni Infantino à la tête de l'instance dirigeante du football mondial.

L'UEFA a annoncé lundi la candidature du patron de la Fédération française de football, Philippe Diallo, à la présidence de la FIFA.

Dans un communiqué, l'organisation du football européen explique avoir proposé la candidature du Français de 63 ans lors d’une réunion de dernière minute de son comité exécutif. L'UEFA a salué la « vaste expérience à tous les niveaux du football » de Philippe Diallo.

L'élection pour la présidence de la FIFA se tiendra le 18 mars prochain au Maroc. Élu pour la première fois en 2016, l'actuel dirigeant Gianni Infantino briguera un quatrième mandat, alors que sa crédibilité est remise en cause depuis plusieurs mois.

Son projet avorté de privatisation de la Coupe du monde et ses liens avec le président américain Donald Trump ont alimenté les appels à un changement de leadership. L'UEFA s'est imposée comme meneuse de cette contestation.

« Dans un contexte marqué par de vives inquiétudes quant à l'orientation prise par la FIFA, les fédérations nationales ont appelé à un regain d'unité et de confiance au sein de la communauté mondiale du football », a affirmé l'instance européenne.

En plus de Philippe Diallo, Gianni Infantino devrait avoir face à lui Kozo Tashima, le président d'honneur de la Fédération japonaise de football.