Clap de fin pour Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise

Cristiano Ronaldo
‘’Chers Portugais, le moment est venu pour moi de rendre le maillot n° 7 de notre équipe nationale’’, c’est par cette phrase que l’attaquant de 41 ans, a débuté son long message d’adieu publié jeudi.
Un numéro devenu emblématique qu’il a porté pendant plus de deux décennies. C’est la fin d’une histoire débutée en août 2003 et qui s’achève après la brouille avec le sélectionneur Jorge Jesus.
CR7 a disputé six coupes du monde avec l'équipe nationale sans parvenir à remporter le trophée suprême du ballon rond. Mais en 2016, il a gagné la coupe d’Europe face à la France.
L’histoire s’arrête. Cristiano estime que le moment est venu de céder la place à la génération future.‘’ Prendre la retraite internationale’’ n’a pas été une décision facile, a-t-il avoué.
Le quintuple ballon d'or continuera à jouer en club ; il devrait mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison avec Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Il est en quête de son 1 000 e but en carrière, dont 146 marqués en 234 sélections avec le Portugal.
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