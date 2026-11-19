L’Afrique de l’Ouest intensifie ses efforts pour accroître sa production alimentaire locale, avec une enveloppe d’investissement de 650 millions de dollars. Mais les technologies agricoles et les investissements peuvent-ils permettre au continent de réduire sa dépendance aux importations alimentaires et de s’imposer comme un fournisseur majeur sur les marchés agricoles mondiaux ?

Au Ghana, les entreprises de l’agritech misent de plus en plus sur les technologies numériques, l’exploitation des données et des mécanismes de financement innovants pour répondre aux difficultés structurelles des petits exploitants agricoles. Parmi les principaux obstacles figurent le manque d’accès au crédit et la faiblesse des débouchés commerciaux.

Ces enjeux étaient au cœur d’une discussion dans l’émission Business Africa d’Africanews, avec Desmond Koney, PDG de Complete Farmer, une entreprise ghanéenne d’agritech qui met en relation les producteurs africains et les acheteurs internationaux.

Desmond Koney a notamment souligné la nécessité de faciliter l’accès au financement, de renforcer les chaînes de valeur agricoles et d’élargir les débouchés commerciaux des petits producteurs. Il a également analysé le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour fluidifier les chaînes d’approvisionnement transfrontalières et permettre aux entreprises de l’agritech de conquérir de nouveaux marchés au-delà de leurs frontières nationales.

Alors que les investissements dans les technologies agricoles africaines gagnent en ampleur, un défi demeure : comment passer à l’échelle pour toucher davantage d’agriculteurs, améliorer les rendements et renforcer la sécurité alimentaire du continent ?

Les pays africains veulent unir leurs forces face aux menaces numériques

À mesure que l’Afrique accélère sa transformation numérique, la cybersécurité s’impose comme un enjeu stratégique, à la croisée des impératifs économiques et de sécurité nationale.

L’essor de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises et aux administrations, mais contribue également à la sophistication des cybermenaces. Fraudes financières, attaques contre les infrastructures critiques : les risques dépassent de plus en plus les frontières nationales.

À Cotonou, au Bénin, le Cyber Africa Forum a réuni les 16 et 17 novembre des décideurs publics, des entreprises technologiques et des experts en cybersécurité afin de réfléchir aux moyens de renforcer les capacités de défense numérique du continent.

Placée sous le thème Building the Future of Digital Trust (« Construire l’avenir de la confiance numérique »), la sixième édition du forum a mis l’accent sur la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la protection des données et la souveraineté numérique.

Les échanges ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains, tout en accélérant les investissements dans les compétences locales et les infrastructures de cybersécurité.

Pour les entreprises africaines, l’enjeu est considérable. À mesure que les activités économiques se dématérialisent, la protection des données clients, des transactions financières et des infrastructures numériques devient indispensable pour préserver la confiance et attirer les investisseurs.

Le développement de solutions locales de cybersécurité et le renforcement de la coopération transfrontalière pourraient ainsi devenir des leviers essentiels de la croissance de l’économie numérique africaine.

Commerce Afrique-Chine : un record de 346,8 milliards de dollars, mais un déficit commercial en hausse

Les échanges commerciaux entre l’Afrique et la Chine poursuivent leur expansion, mais les retombées économiques restent inégalement réparties.

Le commerce bilatéral a atteint un niveau record de 346,8 milliards de dollars entre janvier et octobre 2026, soit une hausse de 22,7 % sur un an, selon les données des douanes chinoises.

Cette progression s’accompagne toutefois d’un creusement du déséquilibre commercial. Sur les dix premiers mois de l’année, le déficit commercial de l’Afrique vis-à-vis de la Chine s’est établi à 101,4 milliards de dollars.

Les exportations chinoises vers le continent ont atteint 224,14 milliards de dollars, tandis que les importations chinoises en provenance d’Afrique se sont élevées à 122,72 milliards de dollars.

Ces chiffres illustrent une fragilité structurelle des échanges sino-africains. Les économies africaines continuent d’exporter d’importants volumes de matières premières, notamment du pétrole, du cuivre et d’autres minerais, tout en important des biens manufacturés à plus forte valeur ajoutée, des équipements industriels et des produits électroniques.

Si l’intensification des échanges avec la Chine offre des perspectives de croissance aux économies africaines, l’aggravation du déficit commercial soulève une question centrale : comment le continent peut-il capter davantage de valeur ajoutée à partir de ses ressources naturelles ?

La transformation locale des matières premières, le développement des capacités industrielles et la diversification des exportations constituent autant de leviers pour rééquilibrer les échanges et renforcer l’intégration de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales.