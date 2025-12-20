Football : la Coupe d'Afrique des nations tous les 4 ans dès 2028

Le football africain connaît actuellement une profonde mutation avec la création de la Ligue des nations africaines et la conversion de la Coupe d'Afrique des nations, qui se tenait tous les deux ans, en un cycle quadriennal.

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a annoncé ces changements samedi lors d'une conférence de presse précédant la Coupe d'Afrique 2025 organisée par le Maroc.

M. Motsepe a déclaré que la Coupe d'Afrique des nations 2027, qui sera organisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, se déroulera comme prévu et que l'édition suivante, initialement prévue pour 2029, sera avancée à 2028. La prochaine Coupe d'Afrique des nations aura lieu en 2032.

Cela permettra à la première Ligue des nations africaines d'avoir lieu en 2029. M. Motsepe a déclaré que cette compétition impliquera chacun des 54 membres du continent, répartis en quatre zones géographiques, avec des matchs en septembre et octobre avant la finale qui se tiendra en novembre.

« La nouveauté, c'est qu'en Afrique, il y aura chaque année une compétition où les meilleurs joueurs africains qui jouent en Europe et dans le monde entier seront avec nous sur le continent », a déclaré Motsepe.

Les responsables de la CAF n'ont pas immédiatement précisé si la Ligue des nations africaines se tiendrait tous les deux ans ou tous les ans.